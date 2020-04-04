Каррера не поддержал возобновление сезона без зрителей Бывший наставник московского «Спартака» в данный момент находится в Греции.

Главный тренер футбольного клуба АЕК Массимо Каррера рассказал о своей позиции по возобновлению текущего сезона.

Напомним, большинство чемпионатов всего мира были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.

«Думаю, вопрос о возобновлении сезона стоит на втором плане. Но я считаю, что не стоит этого делать без зрителей, и на то есть причины. Впрочем, мы должны заботиться о безопасности всех: игроков, персонала и болельщиков, поскольку ситуация непростая

Что касается Италии, то я общаюсь с друзьями и знаю, что там происходит. Уверен, что люди пройдут все испытания и станут еще сильнее», – цитирует Карреру Tuttomercatoweb.

На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 59 тысяч человек.