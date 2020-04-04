СМИ: «МЮ», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за Коутиньо Об этом сообщает Sky Sports.

Хавбек мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутиньо, принадлежащий «Барселоне», может вернуться в чемпионат Англии.

Согласно источнику, в его услугах заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед», а также лондонский «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Отмечается, что «синие» уже вышли на связь с его агентом и обсудили возможный трансфер летом 2020 года. Ранее сообщалось, что «Барселона» продаст Коутиньо и уже предложила его услуга различным клубам.

Добавим, что 27-летний бразилец ранее выступал за «Ливерпуль». В этом сезоне он провел за «Баварию» 29 матчей, забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.