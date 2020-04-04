БАТЭ обыграл «Рух» в матче чемпионата Белоруссии Встреча прошла в городе Борисов.

Матч 3-го тура чемпионата Белоруссии БАТЭ – «Рух» завершился в пользу хозяев – 1:0.

Автором единственного мяча стал полузащитник Станислав Драгун. Он отличился на 7-й минуте.

Таким образом, БАТЭ набрал первые очки в этом сезоне и занимает 11-е место в таблице. В активе «Руха» – столько же очков и 10-я позиция.

Чемпионат Белоруссии. 3-й тур

БАТЭ – «Рух» – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 7, Драгун

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Копитович, Волков, Нехайчик, Бага, Драгун, Милич (Стасевич, 63), Виллумссон (Яблонский, 85), Сарока (Скавыш, 68).

«Рух»: Нечаев, Гайдучик, Колпачук (Диалло, 67), Мигунов (Тихоновский, 60), Ковтун, Вильям, Осучукву, Васильев, Гречихо, Концевой, Петренко (Седько, 78).

Предупреждения: Васильев (23), Филипович (27), Петренко (35), Осучукву (40), Милич (43), Гречихо (43), Виллумссон (59), Стасевич (83).