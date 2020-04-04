«Ювентус» продолжает следить за Икарди Руководство «Ювентуса» все еще сохраняет надежду оформить переход аргентинского нападающего Мауро Икарди.

По информации Calciomercato, «ПСЖ» может отказаться от выкупа 27-летнего форварда у «Интера», не смотря на удачное выступление Икарди за французский клуб.

В то же время «Ювентус» рассчитывает провести полноценный трансфер нападающего по его возвращению в «Интер» и готов предложить в качестве дополнительной оплаты форварда Миралема Пьянича и защитника Маттия Де Шильо.

Ранее сообщалось, что Икарди вместе со своим агентом Вандой Нарой принял решение вернуться в Италию по окончании сезона, о чем уже уведомил спортивного директора «ПСЖ» Леонардо.

Отметим, что по информации El Mundo Deportivo, в переходе аргентинца также заинтересован мадридский «Реал», который видит в Икарди замену сербу Луке Йовичу, который не смог закрепиться в команде и, вероятно, будет продан в ближайшее трансферное окно.