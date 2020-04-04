Антон Шунин: Сейчас тренируюсь только в зале и, поскольку выходить нельзя, мяч не вижу вообще - Советский спорт
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04 апреля 2020 21:49Футбол

Антон Шунин: Сейчас тренируюсь только в зале и, поскольку выходить нельзя, мяч не вижу вообще

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, насколько сложно поддерживать форму во время карантина.

- Не на футбольном поле поддерживать форму очень сложно. Как в отпуске, так и на карантине — ситуации похожие. Сейчас тренируюсь только в зале и, поскольку выходить никуда нельзя, мяч не вижу вообще. Форма теряется, конечно, так что после карантина потребуется время для ее возвращения, - передает слова голкипера пресс-служба московского клуба.

После 22 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиге. В матче 20-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле уступило «Спартаку» со счетом 0:2.

Ранее защитник «Динамо» Тони Шунич рассказал, как проводит время во время паузы в чемпионате, связанной с эпидемией коронавируса.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.

Отметим, что накануне УЕФА рекомендовал доиграть национальные первенства.

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