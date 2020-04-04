Трамп выразил надежду, что в августе болельщики вернутся на трибуны В субботу президент США Дональд Трамп провел телефонную конференцию с комиссарами спортивных лиг Северной Америки.

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, президент США выразил надежду, что болельщики вернутся на стадионы к августу и сентябрю.

Отмечается, что в конференции приняли участие 12 главных спортивных комиссаров и топ-менеджеров, в том числе NFL, MLB, MLS, НБА и НХЛ.

Ранее мэр Торонто Джон Тори объявил о запрете всех спортивных соревнований и других массовых мероприятий до 30 июня.

Напомним, что соревнования в США и Канаде были приостановлены из-за пандемии коронавируса.