Хавбек ЦСКА помог купить маски для системы здравоохранения Словении Благотворительный фонд, организованный хавбеком ЦСКА Якой Бийолом, бывшим голкипером «Медвешчака» Робертом Кристаном и защитником «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем, сделал пожертвование системе здравоохранения Словении.

Как сообщает издание Vecer, члены фонда, главной задачей которого является помощь детям из малообеспеченных семей заниматься спортом, посчитали, что деньги пойдут на покупку респираторов класса защиты FFP3, которых не хватает в Словении.

«Маски заказаны, оплачены и по пути в Словению. Мы хотим, чтобы они прибыли как можно скорее и без каких-либо осложнений», - рассказали в фонде.

«Мы приобрели самые востребованные и наиболее ценные защитные маски. Я хочу поблагодарить каждого, кто решил помочь. И, конечно же, оставайтесь дома!» - прокомментировал ситуацию Дончич.

Отмечается, что сбор средств продолжается, а все пожертвования, которые поступят на счет до 30 апреля, будут предназначены исключительно для системы здравоохранения Словении.