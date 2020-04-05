Марко Матерацци: Буду благодарен Моуринью всю оставшуюся жизнь Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци вспомнил годы работы с Жозе Моуринью в миланском клубе.

- Моуринью был для меня щитом, другом, отцом и братом. Когда он устраивал разнос в раздевалке, казалось, еще чуть-чуть и он порвет нас в клочья. Но Моуринью знал, на какие кнопки нужно нажимать, и вы все видели результаты «Интера» под его руководством.

У нас была такая сильная команда в его дебютном сезоне, но затем привезли Лусио, Самуэля Это'о, Диего Милито и Тиагу Мотту. Было 25 игроков, но не важно, кто выходил на поле, мы были одной командой.

Я буду благодарен Моуринью всю оставшуюся жизнь - он пообещал мне победу в Лиге чемпионов и сдержал это обещание, - цитирует Матерацци Football Italia.

Напомним, что Моуринью занимал пост главного тренера «Интера» с 2008 по 2010 годы. По руководством португальца итальянская команда дважды выигрывала чемпионат Италии (2008/09, 2009/10), а также становилась победителем Лиги чемпионов (2009/10) и обладателем Кубка страны (2009/10).

На данный момент 57-летний португальский специалист возглавляет английский «Тоттенхэм».