Тренер БАТЭ - о приостановке чемпионата Белоруссии: Если есть угроза, надо реагировать Первенство Белоруссии продолжается, несмотря на распространение коронавируса.

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о том, стоит ли прервать чемпионат Белоруссии из-за коронавируса.

«Ничего нет дороже человеческого здоровья и жизни. Если есть угроза, надо реагировать. Но мы люди в некотором роде подневольные и не можем просто отказаться выходить на поле. Самый большой груз ответственности несут медики, им большой респект. Нам остается только играть и приносить положительные эмоции», — цитирует Альшевского «Прессбол».

Напомним, первенство Белоруссии остается последним чемпионатом в Европе, который продолжается, несмотря на пандемию.

БАТЭ расположился на десятой строчке в турнирной таблице. После трех туров в активе команды три очка. 12 апреля клуб из Борисова сыграет в гостях против «Минска».

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.

В Белоруссии зарегистрировано 440 случаев заболевания COVID-19. Пять человек умерло.