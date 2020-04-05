Тренер БАТЭ - о приостановке чемпионата Белоруссии: Если есть угроза, надо реагировать

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о том, стоит ли прервать чемпионат Белоруссии из-за коронавируса.
«Ничего нет дороже человеческого здоровья и жизни. Если есть угроза, надо реагировать. Но мы люди в некотором роде подневольные и не можем просто отказаться выходить на поле. Самый большой груз ответственности несут медики, им большой респект. Нам остается только играть и приносить положительные эмоции», — цитирует Альшевского «Прессбол».
Напомним, первенство Белоруссии остается последним чемпионатом в Европе, который продолжается, несмотря на пандемию.
БАТЭ расположился на десятой строчке в турнирной таблице. После трех туров в активе команды три очка. 12 апреля клуб из Борисова сыграет в гостях против «Минска».
Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.
В Белоруссии зарегистрировано 440 случаев заболевания COVID-19. Пять человек умерло.
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев ЦСКА и «Локомотив» сыграют уже в апреле. И это будет не киберфутбол Следом за Белоруссией футбольный сезон решили начать и в другой постсоветской республике. Играть, правда, пока намерены без зрителей. 04.04.2020 15:30 Футбол Безъязычный Алексей Во Владивостоке угробили профессиональный хоккей. Что и ожидалось Решение властей Приморья прекратить финансирование «Адмирала» и пустить освободившиеся средства на борьбу с коронавирусом кажется странным. 01.04.2020 15:30 Хоккей Иванов Сергей Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост.
01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег Жадная бездарная женщина, глисты, унитаз и старая проститутка Идет всего вторая неделя коронавирусного карантина, а нервы у народа начинают потихоньку сдавать. «Советский спорт» собрал крепкие высказывания коллег из спортивного мира и составил «рейтинг наездов». 03.04.2020 18:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Почему Фетисов не предлагал госкорпорациям США финансировать НХЛ? Вячеслав Фетисов – выдающийся хоккеист. В мировой истории из защитников разве что Бобби Орр мог бы с ним сравниться. 02.04.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий