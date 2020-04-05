Александр Гацкан: В «Крыльях Советов» ведутся переговоры о понижении зарплат, но результата пока нет Клубы несут убытки из-за вынужденной паузы в сезоне.

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан рассказал, что в клубе ведутся переговоры между игроками и руководством о сокращении зарплат.

«Как и в других командах, идут переговоры о финансовой помощи клубу, о понижении зарплаты. Но пока результата нет. Мы готовы на уступки, но не на такие большие проценты как в «Спартаке», — приводит слова Гацкана телеканал «Матч ТВ».

Напомним, футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты на 40%.

Чемпионат России был приостановлен после 22 туров. «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

РФС заявил, что первенство страны возобновится не раньше 31 мая.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.