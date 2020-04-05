Ван де Бек - о своем будущем: Я еще ничего не решил и ни на что не давал согласия

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек признался, что еще не принял окончательного решения о том, где продолжит карьеру.
«Играть в теплую, солнечную погоду очень приятно, но нет, учиться испанскому еще не начал. Я еще ничего не решил и ни на что не давал согласия. Меня любят в «Аяксе», и я сам люблю этот клуб, поэтому мне есть, что терять. В новом клубе мне должно быть комфортно, и при этом мой стиль игры должен подходить стилю игры команды. Также немаловажным моментом является игровое время, на которое я смогу рассчитывать», - приводит слова ван де Бека Goal.
Напомним, 22-летний полузащитник является воспитанником «Аякса». Всего за клуб он провел 175 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 34 результативные передачи.
В текущем сезоне ван де Бек принял участие в 37 матчах за амстердамцев во всех турнирах, 10 раз отличился сам и 11 раз ассистировал партнерам.
В составе сборной Нидерландов футболист провел девять матчей.
Ранее СМИ сообщали, что в услугах игрока заинтересованы «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев Хит из будущего. После него Александр Мальцев завершил карьеру История – первоапрельская, но правдивая. Веселая и грустная. Тренеру-чемпиону Олегу Знарку посвящается. 01.04.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав Пес Панарина может сам зарабатывать деньги. Четвероногие друзья хоккеистов Во время режима самоизоляции даже у таких занятых людей, как спортсмены, появляются драгоценные часы для общения со своими домашними...животными. 03.04.2020 16:00 Хоккей Кузютина Елена Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав «В Сочи – «Фишт», в Краснодаре два стадиона, по два матча в день и доиграть чемпионат» Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о необходимости доиграть чемпионат РПЛ и сокращении высоких зарплат футболистов. 03.04.2020 19:00 Футбол Волохов Юрий Леонид Слуцкий: Люблю Дзюбу чуть меньше, чем он меня Главный тренер «Рубина» провел часовую беседу в прямом эфире инстаграма Нобеля Арустамяна. Было интересно. 04.04.2020 23:00 Футбол Сергеев Иван Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев