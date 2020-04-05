Ван де Бек - о своем будущем: Я еще ничего не решил и ни на что не давал согласия - Советский спорт
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05 апреля 2020 11:02ФутболНечаев Юрий

Ван де Бек - о своем будущем: Я еще ничего не решил и ни на что не давал согласия

Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до июня 2022 года.

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек признался, что еще не принял окончательного решения о том, где продолжит карьеру.

«Играть в теплую, солнечную погоду очень приятно, но нет, учиться испанскому еще не начал. Я еще ничего не решил и ни на что не давал согласия. Меня любят в «Аяксе», и я сам люблю этот клуб, поэтому мне есть, что терять. В новом клубе мне должно быть комфортно, и при этом мой стиль игры должен подходить стилю игры команды. Также немаловажным моментом является игровое время, на которое я смогу рассчитывать», - приводит слова ван де Бека Goal.

Напомним, 22-летний полузащитник является воспитанником «Аякса». Всего за клуб он провел 175 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 34 результативные передачи.

В текущем сезоне ван де Бек принял участие в 37 матчах за амстердамцев во всех турнирах, 10 раз отличился сам и 11 раз ассистировал партнерам.

В составе сборной Нидерландов футболист провел девять матчей.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах игрока заинтересованы «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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