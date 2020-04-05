Гетце может перейти из «Боруссии» в «Рому»

Полузащитник «Боруссии» Марио Гетце может продолжить карьеру в Италии.
По информации Corriere dello Sport, в услугах игрока заинтересована «Рома».
Напомним, 27-летний Гетце является воспитанником «Боруссии». Всего за клуб он провел 217 матчей, забил 45 голов и отдал 61 результативную передачу.
В текущем сезоне футболист принял участие в 19 играх, забил три гола и сделал одну голевую передачу.
В послужном списке игрока 17 забитых мячей в 63 матчах за сборную Германии.
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