Руни недоволен сокращением зарплат футболистов из-за коронавируса Клубы несут убытки из-за паузы в сезоне.

Капитан «Дерби Каунти» Уэйн Руни выразил недовольство тем, что зарплаты футболистов могут быть урезаны из-за коронавируса.

Английские клубы во время видеоконференции 3 апреля приняли решение провести переговоры с игроками о сокращении зарплат на 30%.

«Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения? Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что футболистам АПЛ надо сократить зарплату. Он должен был рассказать гражданам последние новости о крупнейшем кризисе в их жизнях. Почему ему в голову вообще пришла мысль о зарплате футболистов? Может, это отчаянное желание отвлечь внимание от того, как его правительство справляется с этой пандемией?» — цитирует Руни The Sun.

Напомним, из-за пандемии коронавируса практически все европейские чемпионаты были приостановлены. Из-за вынужденной паузы клубы несут убытки и просят футболистов согласиться на уменьшение зарплат.

Ранее владелец «Бернли» Майк Гарлик заявил, что если сезон не возобновится до августа, у его клуба закончатся деньги.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.