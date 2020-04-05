Мартинес отказался продлевать контракт с «Интером» и хочет перейти в «Барселону» Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес надеется перейти в «Барселону».

Как сообщает Sport.es, руководство миланцев предлагало форварду новый контракт на улучшенных условиях, но получило отказ. Сообщается, что Мартинес мечтает перейти в «Барселону», чтобы играть вместе с соотечественником Лионелем Месси.

Напомним, Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В 66 матчах за миланцев он забил 25 голов и сделал пять результативных передач.

В текущем сезоне 22-летний аргентинец провел за клуб 31 матч во всех турнирах. В его активе 16 забитых мячей и четыре голевые передачи.

В футболке сборной Аргентины Мартинес сыграл 17 матчей и забил девять голов.