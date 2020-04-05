Мартинес отказался продлевать контракт с «Интером» и хочет перейти в «Барселону»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес надеется перейти в «Барселону».
Как сообщает Sport.es, руководство миланцев предлагало форварду новый контракт на улучшенных условиях, но получило отказ. Сообщается, что Мартинес мечтает перейти в «Барселону», чтобы играть вместе с соотечественником Лионелем Месси.
Напомним, Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В 66 матчах за миланцев он забил 25 голов и сделал пять результативных передач.
В текущем сезоне 22-летний аргентинец провел за клуб 31 матч во всех турнирах. В его активе 16 забитых мячей и четыре голевые передачи.
В футболке сборной Аргентины Мартинес сыграл 17 матчей и забил девять голов.
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