Игроки «Фиорентины» Кутроне, Пеццела и Влахович вылечились от коронавируса

«Фиорентина» сообщила о том, что три футболиста, сдавшие в середине марта положительный тест на коронавирус, смогли полностью вылечиться.

«Мы рады сообщить, что наши футболисты Патрик Кутроне, Херман Пеццела и Душан Влахович вылечились от коронавируса. Наш клуб хочет выразить благодарность врачам, медсестрам и больницам, которые продолжают заботиться обо всех, кто нуждается в медицинской помощи в столь трудное для Италии и всего мира время», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

