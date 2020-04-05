Игроки «Фиорентины» Кутроне, Пеццела и Влахович вылечились от коронавируса Италия больше всех среди европейских стран пострадала от заболевания.

«Фиорентина» сообщила о том, что три футболиста, сдавшие в середине марта положительный тест на коронавирус, смогли полностью вылечиться.

«Мы рады сообщить, что наши футболисты Патрик Кутроне, Херман Пеццела и Душан Влахович вылечились от коронавируса. Наш клуб хочет выразить благодарность врачам, медсестрам и больницам, которые продолжают заботиться обо всех, кто нуждается в медицинской помощи в столь трудное для Италии и всего мира время», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 160 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, более 50 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.