Смолов самовольно покинул Испанию и вернулся в Россию

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на пресс-службу «Сельты», Смолов неоднократно запрашивал разрешение уехать в Россию по личным делам, в чем ему было отказано по причине наложенного Ла Лигой запрета на такого рода поездки.
«Нападающий сообщил о своей поездке и уехал с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела. В любом случае, по возвращении его ждут санкции в соответствии с внутренним распорядком клуба», - цитирует издание заявление пресс-службы клуба из Виго.
Отмечается, что Смолов стал вторым игроком «Сельты», покинувшим Испанию без разрешения. Ранее страну покинул датский полузащитник команды Пионе Систо.
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