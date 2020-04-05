Смолов самовольно покинул Испанию и вернулся в Россию Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов самовольно покинул Испанию и вернулся в Россию.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на пресс-службу «Сельты», Смолов неоднократно запрашивал разрешение уехать в Россию по личным делам, в чем ему было отказано по причине наложенного Ла Лигой запрета на такого рода поездки.

«Нападающий сообщил о своей поездке и уехал с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела. В любом случае, по возвращении его ждут санкции в соответствии с внутренним распорядком клуба», - цитирует издание заявление пресс-службы клуба из Виго.

Отмечается, что Смолов стал вторым игроком «Сельты», покинувшим Испанию без разрешения. Ранее страну покинул датский полузащитник команды Пионе Систо.