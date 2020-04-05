Фанаты «Динамо» собрали продукты для ветеранов клуба Болельщики московского «Динамо» устроили благотворительную акцию, чтобы помочь ветеранам команды и вдовам многих легендарных игроков.

Посредством социальных сетей фанаты призывали всех неравнодушных присоединиться к сбору средств. Инициаторы акции обратились в футбольный клуб с просьбой оказать содействие в создании перечня продуктов для продовольственных корзин, а также обзвона ветеранов для уточнения адресов их пребывания во время карантина и сбора персональных запросов от них.

По итогам подготовительных мероприятий, а также с учётом рекомендаций нутрициолога клуба были сформированы продовольственные корзины и на собранные болельщиками средства закуплены необходимые продукты.

По согласованию с ветеранами были определены даты и время доставки, после чего при соблюдении максимальных мер безопасности, в бесконтактном формате, болельщики-активисты передали продовольственные корзины адресатам, тем, кому уже под 70 лет и выше, тем, кто действительно нуждался в помощи.