Шандор Варга: Думаете «Кристал Пэлас» заплатил бы 25 миллионов, чтобы посадить Чалова на скамейку?

- В таком возрасте получить предложение от клуба «Кристал Пэлэс» английской премьер-лиги в размере 25 миллионов фунтов, привлечь внимание одного из лучших тренеров мира - это знак качества. Что касается планирования или мыслей о будущем, то в футболе невозможно что-то загадывать наперед.
Уверен ли, что Чалов попадал бы в стартовый состав такой команды? А вы думаете «Кристал Пэлас» заплатил бы 25 миллионов фунтов за игрока, чтобы посадить его на скамейку? Нет, конечно. Трансфер Чалова стал бы рекордным в истории клуба. Это о многом говорит, - приводит слова агента «Российская газета».
Ранее бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему сорвался трансфер Чалова в «Кристал Пэлас».
Добавим, что Чалов является воспитанником ЦСКА. В составе красно-синих он провел 117 матчей, записав на свой счет 36 забитых мячей.
В текущем сезоне 21-летний нападающий отыграл 31 матч в состав армейцев, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
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