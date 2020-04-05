Виллиан заявил, что не смог договориться с «Челси» о новом контракте Полузащитник «Челси» Виллиан сообщил, что не смог согласовать с лондонской командой новое соглашение.

- Все знают, что мой контракт заканчивается через несколько месяцев. Продление соглашения осложнялось тем, что «Челси» предлагал мне двухлетний контракт, в то время, как я просил у клуба соглашение на три года. Итак, на этом все. Мы больше не разговариваем, переговоры закончены, - цитирует Виллиана Mundo Deportivo.

Ранее бразилец заявил, что планирует продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.

Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в 2013 году. В текущем сезоне 31-летний бразилец провел за клуб 37 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.