Виллиан заявил, что не смог договориться с «Челси» о новом контракте - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 апреля 2020 19:38Футбол

Виллиан заявил, что не смог договориться с «Челси» о новом контракте

Полузащитник «Челси» Виллиан сообщил, что не смог согласовать с лондонской командой новое соглашение.

- Все знают, что мой контракт заканчивается через несколько месяцев. Продление соглашения осложнялось тем, что «Челси» предлагал мне двухлетний контракт, в то время, как я просил у клуба соглашение на три года. Итак, на этом все. Мы больше не разговариваем, переговоры закончены, - цитирует Виллиана Mundo Deportivo.

Ранее бразилец заявил, что планирует продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.

Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в 2013 году. В текущем сезоне 31-летний бразилец провел за клуб 37 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Александр Кокорин: Через три дня еду на машине в Питер. Пропуск же не нужен Форвард «Сочи» пообщался в прямом эфире инстаграма с Александром Кержаковым. Мы записали. 04.04.2020 20:30 Футбол Григорьевская Юлия
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост. 01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Нам не хватает масок!» Как врачи и хоккейные бренды борются с коронавирусом На борьбу с пандемией бросаются все, в том числе и производители хоккейного инвентаря. 03.04.2020 14:00 Хоккей Анисимов Вадим
«Скорее всего, Дибала не заражался повторно, а еще не перестал выделять вирус» Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов прокомментировал недавние сообщения о форварде «Ювентуса» Пауло Дибале и его девушке, у которых был якобы снова обнаружен коронавирус. 05.04.2020 17:58 Футбол Григорьевская Юлия
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
20:37 Легкая атлетика «Ну не сидеть же без дела и заплывать жиром». Исинбаева показала тренировку во время самоизоляции
20:25 Футбол Себастьян Шимански: Мне кажется, у «Динамо» отличные перспективы
20:18 Футбол Причиной побега Смолова из Испании в Москву могло стать совершеннолетие внучки Ельцина
20:11 Футбол Николай Комличенко: Для начала хотелось бы попасть в еврокубки
19:51 Футбол «Динамо» официально объявило о снижение заработной платы игрокам на 40 процентов
19:38 Футбол Виллиан заявил, что не смог договориться с «Челси» о новом контракте
19:20 Легкая атлетика Маргарита Пахноцкая: Критерии ВФЛА разработала самостоятельно, они жесткие, но это право руководства
19:00 Футбол Шандор Варга: Думаете «Кристал Пэлас» заплатил бы 25 миллионов, чтобы посадить Чалова на скамейку?
18:41 Футбол Леонид Федун: УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров
18:32 Легкая атлетика Безуглов рассказал, как будет выглядеть процедура по формированию сборных России
18:18 Футбол Фанаты «Динамо» собрали продукты для ветеранов клуба
18:11 Футбол Бывший тренер Роналду: Пауза в сезоне поможет Криштиану перезарядить батареи
17:58 Футбол Смолов самовольно покинул Испанию и вернулся в Россию
17:41 ММА Министерство спорта Белоруссии опровергло информацию о проведении боя Нурмагомедов - Фергюсон
17:22 Футбол УЕФА опровергла информацию о завершении сезона в Лиге чемпионов до 3 августа
17:07 Футбол Владимир Рыков: В свободное время играю в футбольный менеджер
16:54 Футбол «Трудовые будни в самоизоляции». Карпин показал новорожденную дочь (видео)
16:41 Футбол Нарушивший комендантский час Прийович получил три месяца домашнего ареста
16:23 Футбол Игроки «Динамо» согласились на сокращения зарплаты
Россия соглашается сократить добычу нефти на миллион баррелей, но при одном условии
Предварительно диагностировано 5 новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье
Главы на выход: кому из руководителей администраций на Ставрополье грозит отставка
В Белгородской области новых пациентов с коронавирусом нет
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика