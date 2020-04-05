Причиной побега Смолова из Испании в Москву могло стать совершеннолетие внучки Ельцина

14 апреля девушке исполнится 18 лет. Еще зимой появилась информация, что пара собирается сыграть свадьбу на острове Сен-Барт после того, как Мария станет совершеннолетней.
Напомним, что Смолов 5 апреля покинул Испанию на личном самолете в обход запрета, действующего в период карантина во всех клубах испанского чемпионата. Ранее то же самое сделал и другой игрок «Сельты» Пионе Систо, который, правда, перебрался в родную Данию на автомобиле.
К обоим будут применены санкции. Даже несмотря на то, что, в отличие от датчанина, Смолов ранее неоднократно просил клуб разрешить ему вернуться в Россию. Однако клуб не мог пойти нападающему навстречу, не получив добро от лиги.
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