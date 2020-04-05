Причиной побега Смолова из Испании в Москву могло стать совершеннолетие внучки Ельцина Испанские СМИ уверены, что на рискованный шаг российского форварда «Сельты» подтолкнуло желание отметить день рождения своей возлюбленной - внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.

14 апреля девушке исполнится 18 лет. Еще зимой появилась информация, что пара собирается сыграть свадьбу на острове Сен-Барт после того, как Мария станет совершеннолетней.

Напомним, что Смолов 5 апреля покинул Испанию на личном самолете в обход запрета, действующего в период карантина во всех клубах испанского чемпионата. Ранее то же самое сделал и другой игрок «Сельты» Пионе Систо, который, правда, перебрался в родную Данию на автомобиле.

К обоим будут применены санкции. Даже несмотря на то, что, в отличие от датчанина, Смолов ранее неоднократно просил клуб разрешить ему вернуться в Россию. Однако клуб не мог пойти нападающему навстречу, не получив добро от лиги.