Себастьян Шимански: Мне кажется, у «Динамо» отличные перспективы

- Мне кажется, у «Динамо» отличные перспективы. Крутой стадион, хорошая армия болельщиков. То, что мы смогли выбраться из сложной ситуации и поднялись на шестое место, говорит о потенциале нашего состава и силе тренерского штаба. Так что, думаю да, все будет хорошо, - приводит слова Комличенко пресс-служба «Динамо».
После 22 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.
Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.
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