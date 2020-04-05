Себастьян Шимански: Мне кажется, у «Динамо» отличные перспективы Хавбек «Динамо» Себастьян Шимански поделился мнением о перспективах московской команды в ближайшие годы.

- Мне кажется, у «Динамо» отличные перспективы. Крутой стадион, хорошая армия болельщиков. То, что мы смогли выбраться из сложной ситуации и поднялись на шестое место, говорит о потенциале нашего состава и силе тренерского штаба. Так что, думаю да, все будет хорошо, - приводит слова Комличенко пресс-служба «Динамо».

После 22 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.