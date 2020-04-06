Капитаны клубов АПЛ провели конференцию, заявив о готовности сократить зарплаты Капитаны 20 клубов АПЛ провели совместную видеоконференцию с участием главных тренеров и руководства команд.

Как сообщает The Mirror, в мероприятии также приняли участие глава ассоциации профессиональных футболистов Гордон Тейлор и руководитель премьер-лиги Билла Буша.

Отмечается, что встреча получилась хаотичной и скомканной, так как в итоге набралось около 70 человек, каждый из которых хотел высказать свое мнение на сложившуюся ситуацию.

По информации британского издания, сразу после официальной видеоконференции 20 капитанов премьер-лиги создали собственную группу WhatsApp и провели свою неформальную встречу, по итогам которой подчеркнули, что никто не против понижения зарплат, все готовы пойти на финансовые жертвы, но хотят, чтобы их деньги шли в благотворительные организации, а не обратно в карманы владельцев клубов.

Напомним, что чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров из 38. В начале апреля английская премьер-лига заявила, что возобновление соревнований переносится на неопределенный срок.

Накануне стало известно, что «Бернли» может потерять около 50 миллионов фунтов стерлингов, если сезон в АПЛ не будет доигран.