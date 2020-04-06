Мюллер готовится подписать новый контракт с «Баварией» - Советский спорт
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06 апреля 2020 10:32Футбол

Мюллер готовится подписать новый контракт с «Баварией»

«Бавария» готова подписать новый контракт с полузащитником Томасом Мюллером.

По информации TZ, соглашение с хавбеком будет подписано на два года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предлагала 30-летнему футболисту продлить контракт на год, однако Мюллер хотел продлить соглашение на два года.

Отмечается, что новый контракт будет подписан, когда футбол станет безопасным для возобновления.

Добавим, что Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с июля 2009 года. С тех пор он провел за клуб 521 встречу, записав на свой счет 195 забитых мячей и 186 голевых передач.

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