Вадим Евсеев: Беленов один из самых стабильных игроков РПЛ Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что клуб не ошибся с приглашение голкипера Александра Беленова.

«Пока пауза, пересматриваю наши матчи в этом сезоне. И снова с удовольствием вижу насколько сильный у «Уфы» вратарь. Для меня главное качество вратаря - надежность. Беленов пришел в «Уфу» уже опытным игроком, от него ждали именно надежности и не ошиблись. Александр один из самых стабильных игроков РПЛ. Его сильные стороны это реакция и выбор позиции. Поэтому Беленов так хорош при пенальти. Я уверен, что он должен быть одним из кандидатов в сборную. Потому что и по человеческим качествам Беленов один из самых сильных игроков лиги», - написал Евсеев в инстаграме.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб договорился с футболистами о сокращении зарплат в связи с пандемией коронавируса.

На данный момент «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В 2020 году уфимцы проиграли «Краснодару» (0:2), и сыграли вничью с «Зенитом» и ЦСКА (оба раза 0:0).

Напомним, чемпионат страны был прерван после 22 туров. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая.