Вадим Евсеев: Беленов один из самых стабильных игроков РПЛ

«Пока пауза, пересматриваю наши матчи в этом сезоне. И снова с удовольствием вижу насколько сильный у «Уфы» вратарь. Для меня главное качество вратаря - надежность. Беленов пришел в «Уфу» уже опытным игроком, от него ждали именно надежности и не ошиблись. Александр один из самых стабильных игроков РПЛ. Его сильные стороны это реакция и выбор позиции. Поэтому Беленов так хорош при пенальти. Я уверен, что он должен быть одним из кандидатов в сборную. Потому что и по человеческим качествам Беленов один из самых сильных игроков лиги», - написал Евсеев в инстаграме.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб договорился с футболистами о сокращении зарплат в связи с пандемией коронавируса.
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Пока пауза, пересматриваю наши матчи в этом сезоне. И снова с удовольствием вижу насколько сильный у «Уфы» вратарь. Для меня главное качество вратаря - надежность. Беленов @belenov31 пришёл в «Уфу» уже опытным игроком, от него ждали именно надежности и не ошиблись. Александр один из самых стабильных игроков РПЛ. Я не встречал других вратарей, кто на следующий день после матча занимается на восстановительной тренировке вместе с теми, кто не играл и кому нужна большая нагрузка. Он очень любит футбол, очень любит тренироваться. Его сильные стороны это реакция и выбор позиции. Поэтому Беленов так хорош при пенальти, они с тренером Юрием Перескоковым много работают, стараясь сделать из Саши вратаря ещё более высокого уровня. Я уверен, что он должен быть одним из кандидатов в сборную. Потому что и по человеческим качествам Беленов один из самых сильных игроков лиги. Не случайно в «Уфе» он один из трёх капитанов, вместе с Аликиным и Йокичем. С ним очень легко. Если ты только не игрок соперника. #спорт #фкуфа #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #тинькоффпремьерлига #евсеев
Публикация от Evseev (@vadimevseev16)