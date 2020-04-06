Лингард принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед» Вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не хочет покидать «Олд Траффорд».

Как сообщает Metro Sport, нападающий, в услугах которого были заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм», принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед» и бороться за место в команде.

Добавим, что действующий контракт Лингарда с «манкунианцами» рассчитан до лета 2021 года, однако у «Манчестер Юнайтед» есть возможность автоматически продлить соглашение еще на один сезон.

Напомним, что перешел в «Манчестер Юнайтед» в мае 2015 года из «Дерби Каунти». С тех пор он провел 2020 матча за команду и записал на свой счет 31 забитый мяч и 20 результативных передач.