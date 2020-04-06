Роман Шишкин: Спокойно отнесусь к сокращению зарплаты Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин рассказал о своем отношении к возможному сокращению зарплаты в связи с эпидемией коронавируса.

- Каждый может иметь свое мнение на этот счет. У всех разные зарплаты, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы, а у кого-то поменьше зарплаты.

Что касается меня, я спокойно к этому отнесусь. Конечно, у меня есть семья, которую нужно кормить, но раз случилась такая ситуация, то придется на это пойти, - приводит слова Шишкина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что футболисты «Спартака» согласились на значительное понижение зарплат из-за приостановки сезона РПЛ - до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40% меньше.

Напомним, чемпионат России, как и большинство европейских турниров, был приостановлен из-за коронавируса. В первенстве успели провести 22 тура. «Спартак» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. В 2020 году красно-белые обыграли «Динамо» (2:0) и «Оренбург» (3:1) и уступили «Краснодару» (0:1).