«ПСЖ» и «Барселона» претендуют на Виллиана Бразильский форвард «Челси» не смог договориться с клубом о продлении контракта.

Как сообщает Mundo Deportivo, «ПСЖ» и «Барселона» являются фаворитами в борьбе за подписание контракта с 31-летним вингером.

Напомним, что «Челси» предлагал Виллиану двухлетний контракт, в то время, как нападающий просил у клуба соглашение на три года.

Ранее бразилец заявил, что планирует продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.

Добавим, что Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в 2013 году. В текущем сезоне 31-летний бразилец провел за клуб 37 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.