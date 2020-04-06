«ПСЖ» и «Барселона» претендуют на Виллиана - Советский спорт
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06 апреля 2020 13:48Футбол

«ПСЖ» и «Барселона» претендуют на Виллиана

Бразильский форвард «Челси» не смог договориться с клубом о продлении контракта.

Как сообщает Mundo Deportivo, «ПСЖ» и «Барселона» являются фаворитами в борьбе за подписание контракта с 31-летним вингером.

Напомним, что «Челси» предлагал Виллиану двухлетний контракт, в то время, как нападающий просил у клуба соглашение на три года.

Ранее бразилец заявил, что планирует продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.

Добавим, что Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в 2013 году. В текущем сезоне 31-летний бразилец провел за клуб 37 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

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