СМИ: РФС не будет понижать зарплату тренерам сборной России

Пандемия коронавируса не ударит по зарплате тренеров сборной России, хотя ранее стало известно об отмене всех сборов команды в целях безопасности.
Добавим, что некоторые клубы российской премьер-лиги пошли на понижение зарплаты футболистам, а именно: «Зенит», «Спартак», «Рубин», московское «Динамо» и «Крылья Советов». Что касается чемпионата России, то он приостановлен до 31 мая.
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