«Интер», «Наполи» и «Рома» ведут борьбу за Вертонгена Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген получил предложения от итальянских клубов. Согласно источнику, игрок сборной Бельгии интересен миланскому «Интеру», «Роме» и «Наполи».

Отмечается, что главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте попросил полузащитника Кристиана Эриксена убедить игрока «шпор» перебраться на «Сан-Сиро». Ранее они вместе выступали за «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне 32-летний футболист сыграл 19 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Его контракт истекает 30 июня 2020 года.