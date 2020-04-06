Гендиректор «Зенита» рассказал, при каких условиях могут возобновить сезон Он был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном возобновлении сезона. Ранее РФС сообщил, что чемпионат России приостановлен до 31 мая 2020 года.

«Будет ли доигран сезон? Все на это надеются. Не только мы, но и вся футбольная Европа. Но для этого должен произойти коренной перелом в развитии пандемии, чтобы опасность распространения коронавируса была сведена к минимуму», – цитирует функционера Sport24.ru.

Добавим, что на сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 69 тысяч человек.