Лещенко, заразившийся коронавирусом, покинул больницу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 апреля 2020 18:23ФутболГичунцев Артур

Лещенко, заразившийся коронавирусом, покинул больницу

Об этом известный артист заявил телеканалу «Звезда».

Российский певец и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко сообщил, что вылечился от коронавируса и покинул больницу в Коммунарке.

«Все замечательно, здоров целиком и полностью. Планы – сидеть дома и лечить до конца воспаление легких.

Врачам – респект, уникальная больница. Паники не надо, ребята, мы все будем в порядке», – сказал Лещенко.

На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 69 тысяч человек. Что касается чемпионата России, то он был приостановлен до 31 мая.

Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Владимир Драчев: Как и говорилось ранее, чемпионат России пройдет в середине ноября У российских биатлонистов, прошедших карантин, симптомов коронавируса не выявлено Анатолий Алябьев - о письме к Драчеву: Все утверждали, что согласны с письмом
Спор во время чумы. Почему в «Локомотиве» все еще не урезали зарплату Игроки, тренеры и руководители клуба РПЛ не могут найти взаимопонимание относительно оптимизации расходов во время карантина. И это почему-то не удивляет. 06.04.2020 14:30 Футбол Безъязычный Алексей
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Шипачеву – «Золотую клюшку», Галимов – лучший новичок. Подводим итоги закрывшегося сезона В 1980 году в Советском Союзе решили не раздавать слонов – не называть лучших игроков сезона. 05.04.2020 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Тренер «Локомотива» Пелино находится в стабильном состоянии «Барыс» и Скабелка не договорились о новом контракте Генеральный менеджер «Ванкувера»: Подколзин обладает всеми необходимыми качествами для игры в НХЛ
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Бавария» снова тренируется на поле, Левандовски – в строю (фото) Несмотря на пандемию коронавируса, утром в понедельник футболисты мюнхенского клуба возобновили общекомандные тренировки. 06.04.2020 19:30 Футбол Зибрак Артем
«Он умел пошутить». Подробности самоубийства заразившегося врача клуба «Реймс» Футбольная Франция не может прийти в себя после трагедии, которая разыгралась в семье 60-летнего Бернара Гонсалеса. 06.04.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Почему бы Кожевникову не возглавить «Адмирал» и самому найти для него спонсоров? Виталий Славин – о том, кто должен финансировать «Адмирал» и другие профессиональные клубы. 06.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
19:40 Футбол «Челси» и Жиру не могут договориться о новом контракте
19:18 Футбол «Барселона» и «Бавария» выразили соболезнования Гвардиоле
19:01 Футбол Президент УЕФА: Не понимаю, как можно оставить «Ливерпуль» без титула
18:43 Футбол Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отправился на военную службу
18:23 Футбол Лещенко, заразившийся коронавирусом, покинул больницу
18:07 Футбол Официально: Клубы серии А поддержали идею понижением зарплат футболистам
17:49 Футбол Гендиректор «Зенита» рассказал, при каких условиях могут возобновить сезон
17:34 Легкая атлетика «Мы все равно поймаем мошенников». Коу – об антидопинге во время пандемии
17:33 Футбол Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса
17:30 Бобслей 23 апреля CAS рассмотрит дела российских бобслеистов, в том числе Зубкова
17:15 Футбол «Интер», «Наполи» и «Рома» ведут борьбу за Вертонгена
17:01 Фигурное катание Евгения Медведева: У меня нет возможности находиться дома
16:51 Теннис Андрей Рублев: Морально уже готов к отмене сезона
16:34 Футбол СМИ: РФС не будет понижать зарплату тренерам сборной России
16:19 ММА Федор Емельяненко: Мой бой запланирован на сентябрь-октябрь
15:59 Футбол Юрий Семин: Со мной лично никто на тему сокращения зарплат не разговаривал
15:46 Биатлон Владимир Драчев: Как и говорилось ранее, чемпионат России пройдет в середине ноября
15:30 Футбол Йордан Осорио: Непривычно целыми днями сидеть дома без футбола
15:15 Легкая атлетика Совещание руководства ВФЛА с тренерским штабом перенесено на неопределенный срок
15:09 Футбол СМИ: ФИФА продлит сезон-2019/20 на неопределенный срок
Топ-3 Тюмени: новый режим самоизоляции, новые больные COVID-19
Топ-3 Тюмени: новый режим самоизоляции, новые больные COVID-19
В Хабаровском крае губернатор разрешил продавать в магазинах гробы
Кто из жителей Ростовской области получит кредитные каникулы, пояснило правительство
Белгородцев не будут штрафовать за поездки на личном автомобиле
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика