Лещенко, заразившийся коронавирусом, покинул больницу Об этом известный артист заявил телеканалу «Звезда».

Российский певец и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко сообщил, что вылечился от коронавируса и покинул больницу в Коммунарке.

«Все замечательно, здоров целиком и полностью. Планы – сидеть дома и лечить до конца воспаление легких.

Врачам – респект, уникальная больница. Паники не надо, ребята, мы все будем в порядке», – сказал Лещенко.

На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 69 тысяч человек. Что касается чемпионата России, то он был приостановлен до 31 мая.