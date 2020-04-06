Лещенко, заразившийся коронавирусом, покинул больницу

Российский певец и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко сообщил, что вылечился от коронавируса и покинул больницу в Коммунарке.
«Все замечательно, здоров целиком и полностью. Планы – сидеть дома и лечить до конца воспаление легких.
Врачам – респект, уникальная больница. Паники не надо, ребята, мы все будем в порядке», – сказал Лещенко.
На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 69 тысяч человек. Что касается чемпионата России, то он был приостановлен до 31 мая.
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