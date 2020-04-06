Арустамян рассказал о встречах с Месси (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 апреля 2020 19:52ФутболГичунцев Артур

Арустамян рассказал о встречах с Месси (фото)

Впервые это случилось в матче Лиги чемпионов «Барселона» – «Спартак».

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян вспомнил, как впервые встретил капитана «Барселоны» Лионеля Месси, а также рассказал, при каких обстоятельствах их встреча случилась во второй раз.

«Наша первая встреча случилась на матче Лиги чемпионов «Барселона» – «Спартак». Я каким-то образом после игры оказался в туннеле в раздевалку. Я сам, если честно, до сих пор не понимаю, как это произошло, ведь вход туда был запрещен. Но там я увидел, как Месси идет с футболистом «Спартака» Николасом Парехой. Они оба аргентинцы, общались о чем-то своем. И я, конечно, понял, что упустить такой шанс нельзя. Поприветствовал Месси, поздравил его с победой и попросил Пареху нас сфотографировать, он не отказал.

Второй раз я был, так скажем, соучастником истории, когда Месси подписывал контракт на рекламную кампанию с «Альфа-Банком» к чемпионату мира в России. Тогда мне удалось посетить личный офис Лионеля, пообщаться с его братом и побывать на съемках. Встреча с Месси тогда вообще меня шокировала своей простотой. Это было в спальном районе Барселоны, он приехал туда на достаточно скромной Audi A3 без каких-либо тонированных стекол. Скрывался только под капюшоном. Потом мы пообщались, Месси абсолютно спокойно отреагировал на все, пожал всем руки и очень приветливо поговорил с нами. Это удивило, ведь, имея такой статус, он мог бы быть намного круче с точки зрения пиара», – цитирует Арустамяна GQ Russia.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nobel Arustamyan (@nobel_arustamyan)

Анфиса Резцова: Драчев ничего полезного для биатлона не сделал Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова – о письме биатлонного сообщества с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Как и говорилось ранее, чемпионат России пройдет в середине ноября У российских биатлонистов, прошедших карантин, симптомов коронавируса не выявлено Дмитрий Ярошенко: Складывается впечатление, что сборная - это какая-то экспериментальная лаборатория
Пес Панарина может сам зарабатывать деньги. Четвероногие друзья хоккеистов Во время режима самоизоляции даже у таких занятых людей, как спортсмены, появляются драгоценные часы для общения со своими домашними...животными. 03.04.2020 16:00 Хоккей Кузютина Елена
Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Скорее всего, Дибала не заражался повторно, а еще не перестал выделять вирус» Главный врач «Арсенала» Александр Резепов прокомментировал сообщения об аргентинце и его девушке, у которых якобы снова обнаружен коронавирус. 05.04.2020 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
21:00 Хоккей «Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» первом матче виртуального розыгрыша Кубка Гагарина
20:42 Футбол Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе согласился на понижение зарплаты до 40%
20:38 Футбол Гилерме: Боялся, что заразился коронавирусом от китайцев
20:23 Фигурное катание Стало известно и баснословных доходах сына Плющенко
20:14 Бокс Фьюри – о бое с Уайлдером: Ожидал увидеть зверя, а это был один из самых легких боев в моей карьере
19:52 Футбол Арустамян рассказал о встречах с Месси (фото)
19:40 Футбол «Челси» и Жиру не могут договориться о новом контракте
19:18 Футбол «Барселона» и «Бавария» выразили соболезнования Гвардиоле
19:01 Футбол Президент УЕФА: Не понимаю, как можно оставить «Ливерпуль» без титула
18:43 Футбол Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отправился на военную службу
18:23 Футбол Лещенко, заразившийся коронавирусом, покинул больницу
18:07 Футбол Официально: Клубы серии А поддержали идею понижением зарплат футболистам
17:49 Футбол Гендиректор «Зенита» рассказал, при каких условиях могут возобновить сезон
17:34 Легкая атлетика «Мы все равно поймаем мошенников». Коу – об антидопинге во время пандемии
17:33 Футбол Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса
17:30 Бобслей 23 апреля CAS рассмотрит дела российских бобслеистов, в том числе Зубкова
17:15 Футбол «Интер», «Наполи» и «Рома» ведут борьбу за Вертонгена
17:01 Фигурное катание Евгения Медведева: У меня нет возможности находиться дома
16:51 Теннис Андрей Рублев: Морально уже готов к отмене сезона
16:34 Футбол СМИ: РФС не будет понижать зарплату тренерам сборной России
Топ-3 Тюмени: новый режим самоизоляции, новые больные COVID-19
Годовалый ребёнок заразился коронавирусом в Оренбурге, его состояние средней тяжести
Число заболевших коронавирусом на Ставрополье может достигнуть 30 в ближайшее время
Режим самоизоляции могут смягчить в Карелии
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика