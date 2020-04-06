Арустамян рассказал о встречах с Месси (фото) Впервые это случилось в матче Лиги чемпионов «Барселона» – «Спартак».

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян вспомнил, как впервые встретил капитана «Барселоны» Лионеля Месси, а также рассказал, при каких обстоятельствах их встреча случилась во второй раз.

«Наша первая встреча случилась на матче Лиги чемпионов «Барселона» – «Спартак». Я каким-то образом после игры оказался в туннеле в раздевалку. Я сам, если честно, до сих пор не понимаю, как это произошло, ведь вход туда был запрещен. Но там я увидел, как Месси идет с футболистом «Спартака» Николасом Парехой. Они оба аргентинцы, общались о чем-то своем. И я, конечно, понял, что упустить такой шанс нельзя. Поприветствовал Месси, поздравил его с победой и попросил Пареху нас сфотографировать, он не отказал.

Второй раз я был, так скажем, соучастником истории, когда Месси подписывал контракт на рекламную кампанию с «Альфа-Банком» к чемпионату мира в России. Тогда мне удалось посетить личный офис Лионеля, пообщаться с его братом и побывать на съемках. Встреча с Месси тогда вообще меня шокировала своей простотой. Это было в спальном районе Барселоны, он приехал туда на достаточно скромной Audi A3 без каких-либо тонированных стекол. Скрывался только под капюшоном. Потом мы пообщались, Месси абсолютно спокойно отреагировал на все, пожал всем руки и очень приветливо поговорил с нами. Это удивило, ведь, имея такой статус, он мог бы быть намного круче с точки зрения пиара», – цитирует Арустамяна GQ Russia.