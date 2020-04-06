«Ливерпуль» не будет участвовать в госпрограмме по сохранению рабочих мест Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур заявил, что английский клуб не будет принимать участия в государственной программе по выплате зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что клуб провел собрание на внутреннем уровне, а также ряд консультаций, после чего пришел к выводу, что не будет работать по схеме, предложенной правительством страны.

«Думаю, мы сделали неправильный вывод, заявив на прошлой неделе, что хотим подать заявление на участие в программе и искренне сожалеем об этом», – добавил функционер.