Скончался бывший тренер «Атлетико» Радомир Антич Об этом информирует клубная пресс-служба.

В понедельник, 6 апреля умер сербский специалист Радомир Антич, работавший главным тренером мадридского «Атлетико».

О причинах случившегося не уточняется, однако известно, что наставник скончался в возрасте 71 года.

Напомним, Антич выигрывал вместе с «Атлетико» чемпионат и Кубок страны. Это случилось в сезоне-1995/96. Также он работал с мадридским «Реалом» и «Барселоной».

«Наша семья скорбит из-за смерти Радомира Антича, одного из величайших тренеров в истории «Атлетико». Ты навсегда останешься в наших сердцах», – говорится в заявлении испанцев.

Добавим, что текущий сезон примеры приостановлен из-за пандемии коронавируса.