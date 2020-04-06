Оздоев – о поведении жителей Санкт-Петербурга: Нужно понимать, что происходит, и быть ответственными

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев высказался о поведении жителей Санкт-Петербурга во время пандемии коронавируса.
Ранее президент России Владимир Путин призвал всех граждан соблюдать домашний режим из-за угрозы распространения инфекции.
«А мне интересно, в Питере есть самоизоляция? Столько машин и людей из окна я видел всегда. В такую минуту людям нужно понимать, что происходит, и быть ответственными», – написал Оздоев в своем Twitter.
Добавим, что чемпионат России был приостановлен до 31 мая.
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