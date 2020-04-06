Смолов в ироничной форме ответил на критику Селюка (фото) - Советский спорт
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06 апреля 2020 23:12ФутболГичунцев Артур

Смолов в ироничной форме ответил на критику Селюка (фото)

Ранее последний заявил, что футболист слукавил, сообщив, что приехал в Москву ради встречи с семьей. По его словам, он сделал это без разрешения клуба.

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», прокомментировал высказывания футбольного агента Дмитрия Селюка.

В частности, форвард галисийского клуба оставил запись под ссылкой на интервью Селюка. Он написал: «Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались».

Напомним, 30-летний Смолов перешел в «Сельту» этой зимой на правах аренды до конца сезона.

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