Смолов в ироничной форме ответил на критику Селюка (фото) Ранее последний заявил, что футболист слукавил, сообщив, что приехал в Москву ради встречи с семьей. По его словам, он сделал это без разрешения клуба.

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», прокомментировал высказывания футбольного агента Дмитрия Селюка.

В частности, форвард галисийского клуба оставил запись под ссылкой на интервью Селюка. Он написал: «Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались».

Чувак ты серьезно рассуждаешь о том кто лукавит?😂😂😂по-моему на этом фото очевидно от кого отказались🤪 pic.twitter.com/VW7KBXo2tA — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) April 6, 2020

Напомним, 30-летний Смолов перешел в «Сельту» этой зимой на правах аренды до конца сезона.