Смолов в ироничной форме ответил на критику Селюка (фото)

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», прокомментировал высказывания футбольного агента Дмитрия Селюка.
В частности, форвард галисийского клуба оставил запись под ссылкой на интервью Селюка. Он написал: «Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались».
Напомним, 30-летний Смолов перешел в «Сельту» этой зимой на правах аренды до конца сезона.
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