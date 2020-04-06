Сергей Рыжиков: Хотел бы поиграть в Европе. Возможно, даже не в элитной лиге Его контракт с самарским клубом истекает 31 мая.

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал о планах на будущее, отметив, что надеется попробовать себя в европейской лиге.

«Конечно, хотел бы поиграть в Европе. Возможно, даже не в элитной лиге, а в сегунде или второй бундеслиге. Почему нет? Если после окончания карьеры связать жизнь с футболом, а я хочу стать тренером, то хотелось бы посмотреть, как там все устроено.

Когда меня вызывали в сборную, старался поспрашивать у Погребняка, Билялетдинова, а как там. Совсем по-другому, вот как там», – цитирует Рыжикова «Матч Премьер».

39-летний вратарь выступает за «Крылья» с августа 2018 года. До этого он играл в составе казанского «Рубина», с которым выиграл пять трофеев, в том числе два титула чемпиона России.