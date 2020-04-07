Головина признали самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 апреля 2020 08:35ФутболШарафудинов Виктор

Головина признали самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции

В нынешнем сезоне россиянин забил за «Монако» 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Американский портал спортивных новостей The Score признал полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина самым прогрессирующим футболистом чемпионата Франции.

Журналисты из США отметили, что «хотя статистика Головина и не великолепна, он часто оказывает большое влияние на игру». В сезоне-2019/20 Александр провел за «Монако» 25 матчей в Лиге 1, забив 3 мяча и сделав 4 голевых передачи.

В АПЛ такого звания удостоился Адама Траоре («Вулверхэмптон»), в испанской примере – Микель Мерино («Реал Сосьедад»), в немецкой Бундеслиге –Суат Сердар («Шальке»), а в итальянской Серии А – Крис Смоллинг («Рома»).

Лучшими футболистами чемпионатов большой европейской пятерки были названы Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Роберту Левандовски («Бавария»), Йосип Иличич («Аталанта») и Анхель Ди Марии («ПСЖ»).

Лучшими молодыми игроками The Score назвал Трента Александра-Арнольда («Ливерпуль»), Марка Кукурелью («Хетафе»), Альфонсо Дэвиса («Бавария»), Сандро Тонали («Брешиа») и Килиана Мбаппе («ПСЖ»).

Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Дана Уайт: Хабиб сразится с победителем боя Фергюсон – Гэтжи Уайт собирается арендовать частный остров для проведения турнира UFC 249 Ассоциация врачей призвала прекратить турниры по смешанным единоборствам на время пандемии
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Почему Фетисов не предлагал госкорпорациям США финансировать НХЛ? Вячеслав Фетисов – выдающийся хоккеист. В мировой истории из защитников разве что Бобби Орр мог бы с ним сравниться. 02.04.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий
Анфиса Резцова: Драчев ничего полезного для биатлона не сделал Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова – о письме биатлонного сообщества с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Как и говорилось ранее, чемпионат России пройдет в середине ноября У российских биатлонистов, прошедших карантин, симптомов коронавируса не выявлено Дмитрий Ярошенко: Складывается впечатление, что сборная - это какая-то экспериментальная лаборатория
Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Взлеты, падения и фантазии Федуна. Боссу «Спартака» - 64 5 апреля один из самых обсуждаемых героев российского футбола Леонид Федун отмечает день рождения. 05.04.2020 18:30 Футбол Зибрак Артем
Шипачеву – «Золотую клюшку», Галимов – лучший новичок. Подводим итоги закрывшегося сезона В 1980 году в Советском Союзе решили не раздавать слонов – не называть лучших игроков сезона. 05.04.2020 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
09:08 ММА Дана Уайт: Хабиб сразится с победителем боя Фергюсон – Гэтжи
08:59 ММА Уайт собирается арендовать частный остров для проведения турнира UFC 249
08:35 Футбол Головина признали самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции
08:20 ММА Ассоциация врачей призвала прекратить турниры по смешанным единоборствам на время пандемии
02:35 ММА Экс-чемпион UFC: Хабиб сказал мне, что не отказывался от боя с Фергюсоном
23:47 Футбол Сергей Рыжиков: Хотел бы поиграть в Европе. Возможно, даже не в элитной лиге
23:30 Хоккей Артемий Панарин: Если НХЛ недозаработала, то взимает деньги с хоккеистов
23:12 Футбол Смолов в ироничной форме ответил на критику Селюка (фото)
22:54 ММА Официально: Гэтжи и Фергюсон возглавят турнир UFC 249
22:40 Олимпиада Минкомсвязь РФ: «Советский спорт» вошел в число социально значимых сайтов
22:29 ММА Шлеменко рассказал, как уладил конфликт с Александром Емельяненко
22:11 Футбол Оздоев – о поведении жителей Санкт-Петербурга: Нужно понимать, что происходит, и быть ответственными
21:57 Футбол Жена Семака педложила ввести в России монархию
21:45 Хоккей Форвард «Баффало» Скиннер перечислил канадской больнице 53 тысячи долларов
21:31 Футбол Скончался бывший тренер «Атлетико» Радомир Антич
21:16 Футбол «Ливерпуль» не будет участвовать в госпрограмме по сохранению рабочих мест
21:00 Хоккей «Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» первом матче виртуального розыгрыша Кубка Гагарина
20:42 Футбол Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе согласился на понижение зарплаты до 40%
20:38 Футбол Гилерме: Боялся, что заразился коронавирусом от китайцев
20:23 Фигурное катание Стало известно и баснословных доходах сына Плющенко
A resident of Ryazan region who shot five neighbors turned out to be a neo-Nazi
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«Всё виснет и глючит». Как в тагильских школах прошёл первый день онлайн-обучения
«Иначе пациенты останутся одни»: в Уфе врачи попросили помочь им средствами защиты
В Омске за минувшие сутки не нашли новых зараженных коронавирусом
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика