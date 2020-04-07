Головина признали самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции В нынешнем сезоне россиянин забил за «Монако» 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Американский портал спортивных новостей The Score признал полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина самым прогрессирующим футболистом чемпионата Франции.

Журналисты из США отметили, что «хотя статистика Головина и не великолепна, он часто оказывает большое влияние на игру». В сезоне-2019/20 Александр провел за «Монако» 25 матчей в Лиге 1, забив 3 мяча и сделав 4 голевых передачи.

В АПЛ такого звания удостоился Адама Траоре («Вулверхэмптон»), в испанской примере – Микель Мерино («Реал Сосьедад»), в немецкой Бундеслиге –Суат Сердар («Шальке»), а в итальянской Серии А – Крис Смоллинг («Рома»).

Лучшими футболистами чемпионатов большой европейской пятерки были названы Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Роберту Левандовски («Бавария»), Йосип Иличич («Аталанта») и Анхель Ди Марии («ПСЖ»).

Лучшими молодыми игроками The Score назвал Трента Александра-Арнольда («Ливерпуль»), Марка Кукурелью («Хетафе»), Альфонсо Дэвиса («Бавария»), Сандро Тонали («Брешиа») и Килиана Мбаппе («ПСЖ»).