Дмитрий Ефремов: От извинений Жиго ни горячо, ни холодно, он выбил меня на полгода Защитник «Спартака» в прошлогоднем дерби нанес тяжелую травму футболисту, который выступал за ЦСКА.

Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов рассказал о том, как отнесся к извинениям Самуэля Жиго, который нанес ему травму в прошлогоднем дерби «Спартака» и ЦСКА. В первой части чемпионата Ефремов выступал за армейцев.

«Да, Жиго принес извинения, написал мне в WhatsApp, – рассказал Дмитрий в интервью «РИА Новости». – Остались ли обиды? Ну, как сказать нет… Он просто меня на полгода из футбола выбил, тем более, у меня истекал контракт. Понятно, что он не хотел нанести травму, но как он сыграл?! Мне от этих извинений было ни горячо, ни холодно.

Были разговоры о новом контракте еще до травмы. Мы не договорились, общение на этом закончилось, а потом через какое-то время я получил травму.

Бывают моменты дискомфортных ощущений, но если брать последнюю игру, то минуты через 2-3, когда разбегаешься, болевых ощущений не чувствуешь. Сейчас остается только работать над укреплением мышц. Жалко, что сейчас приостановили чемпионат, потому что я только вошел во вкус, начал играть».

19 августа «Спартак» дома обыграл ЦСКА в рамках 6-го тура со счетом 2:1. Ефремов провел на поле лишь 22 минуты, получив серьезное повреждение в единоборстве с Жиго. Дмитрий диагностировали разрыв крестообразных связок.

В феврале 25-летний полузащитник на правах свободного агента перешел из ЦСКА в «Урал». В весенней части чемпионата Ефремов он сыграл за новую команду два матча.