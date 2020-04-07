Мюллер продлил контракт с «Баварией» В активе 30-летнего нападающего 195 голов в 521 матче за мюнхенский клуб.

Официальный сайт мюнхенской «Баварии» сообщил о том, что клуб продлил контракт с нападающим сборной Германии Томасом Мюллером. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

«Продление контракта с «Баварией» было для меня главным приоритетом, – заявил Мюллер. – У клуба были такие же намерения. Я провел здесь уже две трети своей жизни, так что это не просто путешествие – мы сражаемся друг за друга. «Бавария» – моя страсть. Рад, что проведу здесь два дополнительных года. Отдам все силы на поле».

В главной команде «Баварии» Мюллер дебютировал 15 августа 2008 года, выйдя на замену вместо Мирослава Клозе в домашнем матче чемпионата Гермнаии против «Гамбурга» (2:2).

Всего в активе Томаса 521 матч, 195 голов и 186 результативных передач в составе мюнхенцев. В нынешнем сезоне форвард забил 6 голов в 25 матчах бундеслиги и 16 раз помог отличиться товарищам по команде.