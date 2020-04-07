«Валенсия» собирается предложить Родриго новый контракт В январе нападающего сборной Испании пыталась приобрести «Барселона».

Super Deporte сообщает, что «Валенсия» собирается предложить новый контракт 29-летнему нападающему Родриго Морено.

Ранее у клуба были планы продать форварда и выручить около 60 миллионов евро. В частности, в январе оформить трансфер Родриго пыталась «Барселона». Действующий контракт Морено рассчитан до лета 2022 года.

Нападающий перешел в «Валенсию» из португальской «Бенфики» в 2014 году и обошелся в 30 млн. В нынешнем сезоне на счету Родриго с учетом всех турниров 5 голов и 11 результативных передач в 28 матчах.