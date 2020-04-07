Газизов – о понижении зарплат футболистам «Уфы»: Все решили без лишнего шума Такой шаг напрямую связан с пандемией коронавируса, которая вынудила руководство РФС приостановить чемпионат России до 31 мая.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб успешно договорился с игроками команды о снижении зарплат на период паузы в РПЛ.

«По зарплатам у нас все нормально. Мы без лишнего шума и гама все решили. Это касается не только всех игроков, но и тех, кто работает в клубе. На сколько процентов понизили, я говорить не буду, но это существенно для того, чтобы нам двигаться дальше», – цитирует функционера ТАСС.

На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 74 тысяч человек.