Клопп – о переходе Коутиньо в «Барселону»: Я уважал его решение с первой секунды Бразилец перебрался на «Камп Ноу» зимой 2018 года, но так и не смог завоевать место в стартовом составе.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как состоялся трансфер в «Барселону» полузащитника Филиппе Коутиньо, который ныне выступает за «Баварию» на правах аренды.

«Я уважал его решение с первой секунды. Прекрасно помню, что Фил продлил контракт за пару недель до ухода, но если быть честным, то у нас не было шансов его сохранить.

Могу вас заверить, что Коутиньо не ставил ультиматум. Мы просто решили отпустить его и поступить честно. Вот и все», – цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, «Ливерпуль» получил за уход игрока 145 млн евро. Он выступал за англичан с 2013 по 2018 год и отыграл 201 матч (54 гола и 45 голевых передач).