Маттеус считает, что Нойер покинет «Баварию» по окончании сезона Игрок не может договориться о новом контракте.

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус уверен, что голкипер мюнхенского гранда Мануэль Нойер покинет команду летом 2020 года.

По его словам, футболист сборной Германии поставил слишком завышенные условия по новому соглашению. Он считает, что чемпион страны не будет продлевать с ним сотрудничество на пять лет.

«Понимаю его позицию, но продление контракта на такой срок просто невозможно. Не стоит забывать, что клуб все эти годы относился к нему лояльно. Думаю, разумнее продлить контракт на три года, и если к тому моменту Мануэль будет в форме, то стороны обсудят сотрудничество. Впрочем, я считаю, что он покинет команду этим летом», – цитирует Маттеуса Sky Deutschland.

Ранее сообщалось, что у Нойера конфликт с руководством «Баварии» и он рассматривает варианты с переездом в Англию или Италию.

Добавим, что в составе мюнхенского гранда он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Германии (семь раз), Кубок Германии (четыре раза) и Суперкубок страны (три раза).