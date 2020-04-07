Глава попечительского совета РФС утратил лидерство в списке самых богатых россиян Леонид Михельсон переместился в новом рейтинге Forbes с первого места на третье.

Возглавил список богатейших граждан РФ президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние, по подсчетам экспертов Forbes, составляет на данный момент 19,7 миллиарда долларов (41-е место в мире). Далее среди россиян следует главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин (18,1 млрд, 45-е место). Ну а совладелец «Новатэка» Михельсон, опережавший всех соотечественников в 2019 году, располагает состоянием в 17,1 млрд (47-е).

Напомним, в прошлом году Михельсон по приглашению Александра Дюкова возглавил попечительский совет РФС, в который вошли многие другие весьма обеспечнные россияне, включая Петра Авена. В Топ-10 главных богачей страны-2020, помимо Михельсона, хватает людей, активно вовлеченных в спорт. Это совладелец футбольного «Спартака» Вагит Алекперов (15,2 млрд), президент ХК СКА Геннадий Тимченко (14,4 млрд), глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов (13,7 млрд) и хозяин лондонского «Челси» Роман Абрамович (11,3 млрд).