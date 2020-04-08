Источник: Руководство АПЛ хочет объявить о досрочном завершении сезона

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино поделился инсайдом о планах руководства АПЛ по возобновлению сезона.
«Насколько мне известно, в Англии хотят досрочно завершить сезон, как это сделали в Бельгии. Они не думают о санкциях со стороны УЕФА, поскольку ситуация очень и очень напряженная.
Мы должны отложить футбол до лучших времен. Неважно, сколько времени займет эта пауза, мы просто должны преодолеть все трудности. Я переживаю за следующие сезоны,а не за предыдущие», – цитирует Марино Sportitalia.
Отметим, что у «Удинезе» и английского «Уотфорда» общий владелец – итальянский бизнесмен Джампаоло Поццо.
Ранее сообщалось, что чемпионат Англии могут возобновить в конце мая. В текущем сезоне командам осталось доиграть девять матчей.
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