Источник: Руководство АПЛ хочет объявить о досрочном завершении сезона - Советский спорт
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08 апреля 2020 08:12ФутболГичунцев Артур

Источник: Руководство АПЛ хочет объявить о досрочном завершении сезона

Такое решение связано с угрозой распространения коронавируса.

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино поделился инсайдом о планах руководства АПЛ по возобновлению сезона.

«Насколько мне известно, в Англии хотят досрочно завершить сезон, как это сделали в Бельгии. Они не думают о санкциях со стороны УЕФА, поскольку ситуация очень и очень напряженная.

Мы должны отложить футбол до лучших времен. Неважно, сколько времени займет эта пауза, мы просто должны преодолеть все трудности. Я переживаю за следующие сезоны,а не за предыдущие», – цитирует Марино Sportitalia.

Отметим, что у «Удинезе» и английского «Уотфорда» общий владелец – итальянский бизнесмен Джампаоло Поццо.

Ранее сообщалось, что чемпионат Англии могут возобновить в конце мая. В текущем сезоне командам осталось доиграть девять матчей.

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