Капитан «Пеньяроля» объявил о скором переходе Кавани Уругваец решил вернуться на родину.

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани покинет французский клуб летом 2020 года. Судя по всему, нападающий решил перебраться в «Пеньяроль», о чем заявил капитан команды Кристиан Родригес, который также является его другом.

«Да, он хочет перейти в «Пеньяроль». Больше мне сказать нечего. Позвоните ему и все узнаете», – цитирует Родригеса Daily Star.

Ранее сообщалось, что Кавани получил предложения от «Ювентуса», мадридского «Атлетико» и «Челси». Игрок твердо решил покинуть «ПСЖ» из-за высокой конкуренции.

В текущем сезоне 22 матча, забил 7 голов и отдал 3 голевых паса.