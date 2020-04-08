Икер Касильяс: Убежден, что когда-нибудь я вернусь в «Реал» Испанец является воспитанником «сливочных» и провел за первую команду 725 матчей.

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс сообщил о желании вернуться на «Сантьяго Бернабеу».

«Конечно, я хотел бы вернуться. «Реал» – это мой дом, хотя, последние пять лет я провел в другом месте. Впрочем, я посвятил этому клубу 25 лет своей жизни и убежден, что когда-нибудь я вернусь на «Сантьяго Бернабеу», – цитирует Касильяса Mundo Deportivo.

Напомним, в составе столичного клуба известный вратарь выиграл 18 трофеев, в том числе пять раз становился чемпионом Испании и три раза выигрывал Лигу чемпионов.