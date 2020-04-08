Моуринью и игроки «Тоттенхэма» грубо нарушили карантин (фото) Главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью провел со своей командой тренировку в парке.

Клубам АПЛ запрещено тренироваться на открытом воздухе. Кроме того, игроки и португальский специалист не соблюдали дистанцию, обязательную для всех жителей Лондона в соответствии с действующим в стране режимом карантина. Вместе с Моуринью в занятиях участвовали Танги Ндомбеле, Давинсон Санчес, Серж Орье и Райан Сессеньон.

Напомним, что ранее в «Тоттенхэме» объявили о сокращении зарплат всем сотрудникам. Теперь клуб ждут санкции со стороны лиги.