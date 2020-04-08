ЦСКА – Акинфееву: Мы тебя любим, наш кэп! (видео) Российский вратарь является воспитанником армейцев и выступает за первую команду с 2003 года.

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала видеоролик, посвященный голкиперу и капитану красно-синих Игорю Акинфееву. Напомним, сегодня, 8 апреля ему исполнилось 34 года.

«Мы тебя любим, наш кэп!» – говорится в названии видео, которое опубликовано в Instagram-аккаунте ЦСКА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska) 8 Апр 2020 в 1:05 PDT

На данный момент Акинфеев отыграл за столичный клуб 626 матчей и выиграл 20 трофеев, в том числе 6 чемпионатов России и Суперкубок УЕФА. В составе национальной команды он становился бронзовым призером Евро-2008 и четвертьфиналистом ЧМ-2018.